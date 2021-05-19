Финляндия вводит "ковидные паспорта" и ждет, пока это сделает ЕС

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса в Финляндии будет доступен с 26 мая. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе на сайте министерства социальных дел и здравоохранения.

Документ с информацией о вакцинации можно будет распечатать из электронной системы Omakanta ("Омаканта") спустя пять суток после прививки. Его будут использовать при пересечении границы в ЕС, но только в тех странах, которые одобрили использование национальных сертификатов в качестве доказательства вакцинации от коронавируса.

"Каждое государство - член ЕС решает, дает ли национальный сертификат о вакцинации право его владельцу пересекать свою границу. Таким образом, финский сертификат не означает, что его владелец может свободно путешествовать по всей территории ЕС", - поясняется в пресс-релизе.