Путин в Сочи начнет серию совещаний по оборонно- промышленной тематике
07:10 25.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин во вторник в Сочи начнет серию совещаний по оборонно- промышленной тематике. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он не стал называть основную тему нынешней серии встреч, отметив лишь, что это будет "очередная серия совещаний с руководством Минобороны и военного- промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития вооруженных сил и вооружений".
Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что традиционную серию совещаний по оборонной тематике планируется провести в очном формате. В конце марта Путин уже говорил о подготовке серии его встреч с руководством Минобороны РФ и оборонных предприятий в Сочи.
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