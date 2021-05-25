Путин в Сочи начнет серию совещаний по оборонно- промышленной тематике

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин во вторник в Сочи начнет серию совещаний по оборонно- промышленной тематике. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не стал называть основную тему нынешней серии встреч, отметив лишь, что это будет "очередная серия совещаний с руководством Минобороны и военного- промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития вооруженных сил и вооружений".

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что традиционную серию совещаний по оборонной тематике планируется провести в очном формате. В конце марта Путин уже говорил о подготовке серии его встреч с руководством Минобороны РФ и оборонных предприятий в Сочи.