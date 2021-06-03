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НОВОСТИ

Из-за инцидента с рыболовным судном у Сахалина РФ выразила протест посольству Японии - МИД

20:00 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольству Японии в России заявлен решительный протест в связи с инцидентом с японским рыболовным судном у берегов острова Сахалин. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"3 июня посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с инцидентом 28 мая с японской рыболовной шхуной "Эйхомару-172", - указали в дипведомстве.

Как обратили внимание в МИД РФ, судно "было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин, не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа".

"Японским представителям подчеркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права", - отметили в министерстве.

В дипведомстве добавили, что судно "Эйхомару-172" отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства.

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