Из-за инцидента с рыболовным судном у Сахалина РФ выразила протест посольству Японии - МИД
20:00 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"3 июня посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с инцидентом 28 мая с японской рыболовной шхуной "Эйхомару-172", - указали в дипведомстве.
Как обратили внимание в МИД РФ, судно "было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин, не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа".
"Японским представителям подчеркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права", - отметили в министерстве.
В дипведомстве добавили, что судно "Эйхомару-172" отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства.
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