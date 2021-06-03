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Главы регионов ЦФО подписали соглашение о развитии "Большого Золотого кольца" с Ростуризмом

22:00 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернаторы девяти регионов Центральной России и руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию туристического маршрута "Большое Золотое кольцо". Документ подписан на площадке Петербургского международного экономического форума, передает корр. ТАСС.

"К сегодняшнему соглашению мы шли достаточно давно, и я очень рада, что мы сегодня все вместе собрались, и, по сути, мы сегодня стали свидетелями рождения нового межрегионального проекта, который создается вокруг Москвы <…> Мы начали работу над мастер-планом Большого Золотого кольца, в рамках которого мы выстроим грамотную удобную для туристов логистику, мы создадим условия для бизнеса, для того, чтобы создавались новые качественные современные отели на протяжении всего маршрута, чтобы турист мог под свои запросы внутри этого маршрута выстраивать удобную логистику и отправляться в короткие комбинированные между собой маршруты", - сказала Догузова.

Она также отметила, что при составлении мастер-плана будет учитываться индивидуальность каждого из девяти регионов-участников, и это является одной из основных задач проекта. В новый туристический маршрут будут включены достопримечательности Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

В церемонии подписания соглашения также принял участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. "Я очень рассчитываю, что заключение соглашения откроет новый пласт сотрудничества между всеми нашими областями и будет способствовать и привлечению новых людей, и созданию новых рабочих мест, и развитию хорошей конкуренции за туриста, а значит и возникновению вполне экспортного международного продукта", - отметил полпред президента.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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