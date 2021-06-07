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В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы

16:32 07.06.2021 Источник: Эхо Москвы

В Госдуме предлагают отслеживать любые денежные переводы в Россию, которые поступают из ряда иностранных государств. Соответствующие поправки к закону о нежелательных организациях депутаты нижней палаты хотят обсудить во втором, основном чтении в среду.

Инициатор поправок глава думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Василий Пискарёв. Росфинмониторингу единоросс предложил отслеживать любые переводы из стран, которые он с коллегами считает враждебными. Независимо от суммы, а также получателей денег: будь то обычные люди, юридические лица или некоммерческие организации. Список стран неизвестен. Но в пояснительной записке речь идёт о Польше, Чехии, Литве, Эстонии, Украине, Грузии и ещё ряде стран. В них, по мнению Пискарёва, россиян на тренингах обучают влиять на выборы, организовывать беспорядки и несогласованные акции, пишет газета Коммерсант. В свою очередь Ведомости отмечают, что глава комиссии по борьбе с иностранным вмешательством предложил сделать исключения при анализе переводов НКО. К примеру, не проверять операции с деньгами садоводческих товариществ и образовательных учреждений. Благотворительные и другие фонды это не затронет, отмечают «Ведомости». Переводы родственников из других стран власти также проверить смогут.

В случае если закон поддержат обе палаты и подпишет Владимир Путин, он может вступить в силу уже в октябре. Ранее Пискарёв и его коллеги предложили запретить россиянам работать в нежелательных организациях по всему миру, а не только в нашей стране.  Эхо Москвы

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