Главы МИД РФ, Германии и Франции подчеркнули безальтернативность Минских соглашений
22:10 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как указали в МИД, министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая видеоконференции политических советников лидеров стран нормандского формата. "Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Сергей Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать Комплекс мер [по выполнению Минских соглашений], равно как и решения нормандского саммита в декабре 2019 г. в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Лавров подчеркнул "недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам".
Главы МИД также обсудили ситуацию на азербайджано- армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха и выполнение положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. "Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий. Министры подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. С российской стороны было отмечено, что любое подключение международных организаций возможно лишь с согласия Баку и Еревана", - проинформировали в МИД РФ.
Также в разговоре были затронуты некоторые аспекты ситуации на Балканах. Российский министр подтвердил позицию Москвы о необходимости закрытия аппарата Высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ) и передачи ответственности за судьбу страны властям БиГ в соответствии с принципами Дейтонского соглашения. "Попытки назначения на этот пост нового представителя в отсутствие консенсуса в руководящем комитете, между самими боснийскими сторонами и в обход СБ ООН несовместимы с интересами стабилизации БиГ", - говорится в сообщении российского дипведомства.
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