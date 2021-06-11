Ассоциация футбола Украины сделала официальными националистические лозунги

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) предоставил официальный футбольный статус националистическим лозунгам "Слава Украине!" и "Героям слава!", один из которых ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал убрать с формы национальной сборной по футболу на Евро-2020. О принятии решения УАФ сообщил в пятницу президент ассоциации Андрей Павелко в "Фейсбуке".

"Только что исполком УАФ единогласно - 45 членов "за" - поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины", - написал он. В частности, по его словам, официальный футбольный статус на Украине получили лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Кроме того, исполком принял решение, что в матчах национальных сборных смогут использовать большой герб Украины с картой, включающей Крым.