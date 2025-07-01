В результате атаки БПЛА на предприятие в Ижевске есть погибшие и раненые

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погибшие и пострадавшие есть в результате атаки БПЛА на предприятие в Ижевске, сообщил в телеграм-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

«К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска», — сказал Бречалов.