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На заседании военного комитета Ким Чен Ын обсудил укрепление обороноспособности КНДР

09:30 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждались задачи по повышению обороноспособности на фоне ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На заседании в расширенном составе были сформулированы важные задачи по дальнейшему повышению боеспособности вооруженных сил и обеспечению нового поворота в общей работе национальной обороны в соответствии с требованиями быстро меняющейся ситуации вокруг Корейского полуострова", - отмечается в сообщении.

Конкретных сведений о содержании поставленных задач агентство не приводит.

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