На заседании военного комитета Ким Чен Ын обсудил укрепление обороноспособности КНДР
09:30 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На заседании в расширенном составе были сформулированы важные задачи по дальнейшему повышению боеспособности вооруженных сил и обеспечению нового поворота в общей работе национальной обороны в соответствии с требованиями быстро меняющейся ситуации вокруг Корейского полуострова", - отмечается в сообщении.
Конкретных сведений о содержании поставленных задач агентство не приводит.
НОВОСТИ
- 10:30 12.06.2021
- На востоке Ирана началась вакцинация населения собственным препаратом "Иран Баракят"
- 10:20 12.06.2021
- В Париже полиция разогнала нелегальную вечеринку - СМИ
- 09:35 12.06.2021
- Из-за дождей в Москве и Подмосковье переносится старт купального сезона - Вильфанд
- 09:30 12.06.2021
- На следующей неделе Сибирь окажется в центре очага аномального тепла - Гидрометцентр
- 09:25 12.06.2021
- В центре Вашингтона открыли мемориала Первой мировой войны
- 23:30 11.06.2021
- Со "Спутником V" можно будет поехать в Грецию
- 23:00 11.06.2021
- Идут попытки согласовать повестку встречи Зеленского и Путина - МИД Украины
- 22:30 11.06.2021
- Зеленский в июле собирается в США
- 22:15 11.06.2021
- Тема Навального - не в повестке отношений РФ и США - Песков
- 22:00 11.06.2021
- ПАРНАС не будет участвовать в предстоящих выборах в Госдуму - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать