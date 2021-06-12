В июне в Московском регионе вырос спрос на маски в 1,5 раза - Wildberries

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейший российский онлайн- ретейлер Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на маски в Московском регионе и Санкт-Петербурге 9-11 июня по сравнению с аналогичным периодом мая на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в компании.



"В Московском регионе и Санкт-Петербурге отмечен резкий рост спроса на маски. С 9 по 11 июня по сравнению с аналогичным периодом в мае в Московском регионе на 50% выросло число заказов одноразовых масок. Спрос на пульсоксиметры за 3 дня увеличился на 30%", - сообщили в компании.



Жители столичного региона также приобретают кожные антисептики - спрос на них увеличился на 34%.



