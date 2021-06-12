0
0
0
НОВОСТИ

В июне в Московском регионе вырос спрос на маски в 1,5 раза - Wildberries

18:10 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейший российский онлайн- ретейлер Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на маски в Московском регионе и Санкт-Петербурге 9-11 июня по сравнению с аналогичным периодом мая на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В Московском регионе и Санкт-Петербурге отмечен резкий рост спроса на маски. С 9 по 11 июня по сравнению с аналогичным периодом в мае в Московском регионе на 50% выросло число заказов одноразовых масок. Спрос на пульсоксиметры за 3 дня увеличился на 30%", - сообщили в компании.

Жители столичного региона также приобретают кожные антисептики - спрос на них увеличился на 34%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 12.06.2021
В Оперштабе призвали москвичей вакцинироваться на выходных
0
83
17:20 12.06.2021
Гинцбург не считает, что переболевшие ковидом защищены
0
150
17:20 12.06.2021
Вакцинация поможет избежать новых ограничений в Москве - Онищенко
0
133
17:10 12.06.2021
По делу о хищении более 20 млн рублей арестован замглавы департамента Минобрнауки
0
146
16:20 12.06.2021
На фоне новых ограничений рестораторы Москвы просят компенсировать затраты на маски
0
216
16:10 12.06.2021
Уже в сентябре может быть зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей - Гинцбург
0
208
15:40 12.06.2021
Путин уверен, что вакцинирование должно идти шире
0
232
15:35 12.06.2021
Москвичам старшего поколения настоятельно рекомендуется изолироваться - Собянин
0
237
15:30 12.06.2021
В Москве буду закрыты 13-20 июня все объекты отдыха и развлечений в парках - мэр
0
238
15:25 12.06.2021
Собянин рекомендует работодателям перевести сотрудников без прививки на удаленку
0
239

Возврат к списку