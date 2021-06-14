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Обвиняя РФ в кибератаках, США ни разу не предоставили доказательств - Путин

15:10 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения США в адрес России, в том числе в кибератаках и вмешательстве в выборы, беспочвенны, американская сторона ни разу не представила никаких доказательств, заявил президент России Владимир Путин в опубликованном в понедельник фрагменте интервью на телеканале Эн-би-си.

"Нас обвиняют в самых разных вещах: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее. И ни разу они (обвиняющие) не озаботились тем, чтобы предоставить какие-либо улики или доказательства. Просто беспочвенные обвинения", - сказал он.

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