Политолог оценил предвыборную программу московского отделения "Единой России"
17:28 16.06.2021
Стремление нацелить работу городских властей на потребности человека не может не вызвать одобрения, заявил руководитель экспертной сети «Давыдов.Индекс», Леонид Давыдов, анализируя положения предвыборной программы Московского отделения «Единой России», принятой на днях единороссами. Документ накануне был представлен мэром Москвы, членом бюро высшего совета ЕР Сергеем Собяниным. Приоритетом программы была названа работа для удовлетворения реальных потребностей и запросов москвичей. «Московскую программу, наверное, следует рассматривать как часть общей партийной программы. Что касается регионального разреза, то, безусловно, прозвучавший в выступлении Сергея Собянина тезис о построении всей работы вокруг человека не может не вызвать одобрения», - считает политолог. Как считает эксперт, «городская среда, удобная для горожан, их детей и родителей - основа для озвученной цели превращения Москвы в лучший город земли».
По мнению Давыдова, в программе уделено внимание важности создания условий для безопасной и комфортной жизни, развития транспортной инфраструктуры и индустрии досуга. Еще одним интересным аспектом программы эксперт назвал ее нацеленность на создание условий для обеспечения качественного образования и развития подрастающего поколения.
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