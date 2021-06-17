В Астрахани оштрафовали 72-летнего пенсионера за одиночный пикет в поддержку Навального
10:32 17.06.2021 Источник: Эхо Москвы
В Астрахани оштрафовали 72-летнего пенсионера за одиночный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Кировский районный суд признал Сергея Щербакова, члена партии «ПАРНАС», виновным в нарушении правил пикетирования у здания городской администрации. Сам он объяснял журналистам, что это «нарушение» состояло в том, что позади него с плакатом встал провокатор, полиция сфотографировала их и признала одиночный пикет несогласованной массовой акцией.
Пенсионеру присудили штраф в 10 тысяч рублей, сам он не смог присутствовать на заседании по состоянию здоровья и просил суд перенести его, но в этом ему отказали. Эхо Москвы
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