Из-за ливней в Крыму пострадали 369 домовладений

18:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проливные дожди стали причиной подтопления 430 придомовых территорий, повреждены 369 домовладений, заявил в ходе заседания оперативного штаба глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

"В результате большого выпадения осадков в целом по республике Крым 430 придомовых территорий, из них 369 домовладений пострадали", - сказал Гоцанюк.

Он пояснил, что по состоянию на 16:00: в Керчи остаются подтопленными 162 придомовые территории, из них 115 домовладений, в Ялте - 63 домовладения, в селе Приозерное - девять. В селе Новоотрадное откачали воду в домах, ведется откачка с огородов. В Феодосии работы практически завершены, в Кировском районе идет подтопление грунтовыми водами, в Советском - откачивается вода с приусадебных участков.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек.