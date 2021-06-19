Прививаться от ковида - лучше, чем болеть - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты во всем мире считают, что прививаться от коронавируса - лучше, чем болеть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на съезде "Единой России".

"Я в постоянном контакте со специалистами. Совсем недавно, в ходе награждения в Кремле, опять разговаривал с ними. Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, они до сих пор изучаются. И не только поражение легких, но и сосудистые поражения. Еще специалистам предстоит выяснить, к чему это в конечном счете ведет. Еще раз напоминаю, что прививаться - лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире", - сказал Путин.