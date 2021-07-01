Драматург Ксения Драгунская умерла на 57 году жизни
17:12 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
оссийский сценарист, драматург, искусствовед Ксения Драгунская скоропостижно умерла в возрасте 56 лет. Об этом ТАСС сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский.
"Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти", - сообщил собеседник ТАСС.
Драгунская родилась 20 декабря 1965 года. Отец - Виктор Драгунский (1913-1972), писатель, автор известного детского цикла "Денискины рассказы".
Дебют Драгунской в качестве драматурга состоялся в 1993 году, пьесу "Земля Октября" напечатали в журнале "Современная драматургия", перевели на немецкий язык и поставили на радио в Германии.
Драгунская также автор пьес "Секрет русского камамбера утрачен навсегда-навсегда", "Яблочный вор", "Эдит Пиаф. Мой легионер". Среди сборников ее пьес - "Трепетные истории", "Пить, петь, плакать", в 2010 году опубликован автобиографический роман "Заблуждение велосипеда". Драгунская - автор пьес для детей: "Вверх тормашками", "Все мальчишки - дураки…", "Огурцы и другие пирожные", "Большая меховая папа" и многих других.
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