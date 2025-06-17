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На спецзаседании G7 Зеленский просил 40 млрд долл в год, еще оружия и денег на постройку дронов

22:27 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский попросил западные страны обеспечить ежегодную поддержку Украины в размере $40 млрд.

«Важно обеспечить $40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины — для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров Группы семи, включая США», — сказал он, выступая на спецзаседании лидеров стран G7.

Помимо этого, Зеленский просил о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и о финансировании производства беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается Киев.

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