Цена на нефть на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%

21:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года ускорила рост и поднималась на лондонской бирже ICE более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 21:09 мск, цена Brent росла на 5,1% — до $76,2 за баррель.

К 21:15 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $76,28 за баррель (+5,21%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года рос на 3,61% — до $73,14 за баррель.