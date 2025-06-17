0
0
121
НОВОСТИ

Цена на нефть на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%

21:34 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года ускорила рост и поднималась на лондонской бирже ICE более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 21:09 мск, цена Brent росла на 5,1% — до $76,2 за баррель.

К 21:15 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $76,28 за баррель (+5,21%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года рос на 3,61% — до $73,14 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 17.06.2025
США прибрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток - Fox News
0
88
19:30 17.06.2025
Трамп: Мы получили полный и тотальный контроль над небом Ирана
0
288
18:45 17.06.2025
Власти Израиля начали сбор информации от туристов, желающих срочно покинуть страну
0
294
18:30 17.06.2025
Технологии искусственного интеллекта Сбера помогут всем гостям и участникам ПМЭФ
0
314
17:40 17.06.2025
Путин завтра встретится с главами международных информагентств — Ушаков
0
398
17:12 17.06.2025
Медведев назвал G7 мертвым клубом
0
366
17:00 17.06.2025
США остановили работу группы, разрабатывающей стратегии давления на РФ — Reuters
0
412
16:42 17.06.2025
Сбер сохраняет прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году на уровне 9-11%
0
354
16:40 17.06.2025
В Сбере назвали стабильным качество обслуживания долга компаниями
0
339
16:37 17.06.2025
Сбер: Массовых запросов на реструктуризацию у крупных компаний нет
0
349

Возврат к списку