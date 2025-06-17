0
0
88
НОВОСТИ

США прибрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток - Fox News

22:00 17.06.2025 Источник: Интерфакс

Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительные истребители, сообщает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на источник.

"По словам официального лица США, Пентагон перебрасывает на Ближний Восток большее количество истребителей", - сообщает телеканал.

Кроме того, Пентагон продлевает срок размещения на Ближнем Востоке уже находящейся там боевой авиации, отмечает источник телеканала. Это, в частности, коснется размещенных там самолетов F-16, F-22, F-35.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:34 17.06.2025
Цена на нефть на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%
0
121
19:30 17.06.2025
Трамп: Мы получили полный и тотальный контроль над небом Ирана
0
288
18:45 17.06.2025
Власти Израиля начали сбор информации от туристов, желающих срочно покинуть страну
0
294
18:30 17.06.2025
Технологии искусственного интеллекта Сбера помогут всем гостям и участникам ПМЭФ
0
314
17:40 17.06.2025
Путин завтра встретится с главами международных информагентств — Ушаков
0
398
17:12 17.06.2025
Медведев назвал G7 мертвым клубом
0
366
17:00 17.06.2025
США остановили работу группы, разрабатывающей стратегии давления на РФ — Reuters
0
412
16:42 17.06.2025
Сбер сохраняет прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году на уровне 9-11%
0
354
16:40 17.06.2025
В Сбере назвали стабильным качество обслуживания долга компаниями
0
339
16:37 17.06.2025
Сбер: Массовых запросов на реструктуризацию у крупных компаний нет
0
349

Возврат к списку