США прибрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток - Fox News
22:00 17.06.2025 Источник: Интерфакс
Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительные истребители, сообщает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на источник.
"По словам официального лица США, Пентагон перебрасывает на Ближний Восток большее количество истребителей", - сообщает телеканал.
Кроме того, Пентагон продлевает срок размещения на Ближнем Востоке уже находящейся там боевой авиации, отмечает источник телеканала. Это, в частности, коснется размещенных там самолетов F-16, F-22, F-35.
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