Для путешествий в Италию россиянам нужно вакцинироваться - посол

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским туристам стоит быстрее вакцинироваться, чтобы снова путешествовать в Италию. Такое мнение высказал журналистам в субботу посол Италии в Москве Паскуале Терраччано на открытии Фестиваля Италии в Екатеринбурге, приуроченного к международной выставке "Иннопром".



"Мы думали над идеей организации бесковидных рейсов, чтобы российские туристы могли путешествовать в Италию уже этим летом, но, как вы знаете, ситуацию здесь ухудшилась, и поэтому единственная рекомендация, которую я могу дать - это вакцинироваться. Чем быстрее вы вакцинируетесь, чем быстрее мы победим ковид, тем быстрее вы сможете снова путешествовать в Италию", - сказал Терраччано.



Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м представят экспозицию национальных итальянских компаний. Выставка пройдет с 5 по 8 июля.



