Министры финансов стран G7 окончательного решения по использованию доходов от активов РФ не приняли
15:00 25.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы министерств финансов и экономики на встрече Группы семи не приняли окончательного решения по вопросу об использовании прибыли от российских активов. Об этом сообщил хозяин встречи министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.
«По российским активам сделаны шаги вперед, но процесс не завершен, потому что есть сложности технического характера», — сказал он на пресс-конференции по завершении встречи. Он отметил общую позицию министров по вопросу оказания поддержки Украине.
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