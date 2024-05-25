Власти ФРГ хотят, чтобы украинские беженцы равномерно распределялись по странам ЕС
15:30 25.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия выступает за равномерное распределение украинских беженцев по странам Европейского союза. Об этом заявил представитель МВД ФРГ газете Welt.
В министерстве сообщили, что для Германии важно обеспечить общеевропейский подход, включающий солидарное распределение и предотвращение вторичной миграции для новых беженцев. «Поэтому мы должны стремиться к равномерному распределению вновь прибывших с Украины по всему Евросоюзу», — заявил представитель МВД.
Одна из возможных мер — ограничение перемещений беженцев между странами Шенгена, пишет Welt. Для этого пришлось бы восстановить действие 11-й Директивы о массовом притоке, запрещающей беженцам свободно ездить из одной страны ЕС в другую.
НОВОСТИ
- 15:00 25.05.2024
- Министры финансов стран G7 окончательного решения по использованию доходов от активов РФ не приняли
- 14:35 25.05.2024
- Болгария гарантировала Венгрии транзит российского газа
- 14:10 25.05.2024
- Силуанов заявил, что России есть чем ответить на конфискацию Западом доходов от активов
- 13:40 25.05.2024
- Двое мужчин с боем прорвались через границу из Украины в Румынию
- 11:45 25.05.2024
- Зеленский о своей вероятной нелегитимности: Меня это несильно беспокоит
- 11:15 25.05.2024
- Румыния собирается стать главным производителем боеприпасов для американских танков
- 10:40 25.05.2024
- Вертолет премьера Армении совершил вынужденную посадку
- 10:25 25.05.2024
- Ни войск, ни защитного «зонтика» Украина от НАТО не получит - Столтенберг
- 09:35 25.05.2024
- Закрывать границу с Россией Эстония не планирует
- 09:20 25.05.2024
- Число невыездных россиян-должников перевалило за 7 миллионов человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать