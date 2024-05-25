Власти ФРГ хотят, чтобы украинские беженцы равномерно распределялись по странам ЕС

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия выступает за равномерное распределение украинских беженцев по странам Европейского союза. Об этом заявил представитель МВД ФРГ газете Welt.

В министерстве сообщили, что для Германии важно обеспечить общеевропейский подход, включающий солидарное распределение и предотвращение вторичной миграции для новых беженцев. «Поэтому мы должны стремиться к равномерному распределению вновь прибывших с Украины по всему Евросоюзу», — заявил представитель МВД.

Одна из возможных мер — ограничение перемещений беженцев между странами Шенгена, пишет Welt. Для этого пришлось бы восстановить действие 11-й Директивы о массовом притоке, запрещающей беженцам свободно ездить из одной страны ЕС в другую.