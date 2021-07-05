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Вакцинация подростков от коронавируса начнется не раньше, чем через год - доктор Румянцев

19:12 05.07.2021

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Фото Ольги Макаровой
Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев считает, что широкая вакцинация подростков от COVID-19 начнется не раньше 2022 года. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он сообщил, что решение о вакцинации будет принято по результатам клинических исследований, ведущихся на базе Детских больниц Морозовской и им. З.А. Башляевой.

«Весь мир по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения перешел на вакцинацию от коронавируса детей с 12 лет и беременных женщин. Мы надеемся, что исследование, которое сейчас проходит, даст нам необходимую информацию, чтобы подготовиться к массовой вакцинации подростков. Но реально массовая вакцинация начнется не ранее 2022 года, поскольку для полноценных клинических исследований потребуется около года», —высказался академик.

Основатель Центра им. Д. Рогачева считает вакцинацию детей и подростков действенным способом ограничения распространения COVID-19 среди населения. Дети зачастую являются переносчиками инфекции, болея или бессимптомно, либо перенося инфекцию в легкой форме.

Как сообщила журналистам зам мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве начались клинические испытания вакцины "Спутник V" для подростков от двенадцати до семнадцати лет. Две фазы исследований проводятся на базе двух ведущих детских больниц, Детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы.

Набрано сто добровольцев для участия в испытаниях вакцины, на сегодняшний день они проходят медицинские тесты, в том числе и ПЦР-тест. Сообщается, что разработка и анализ результатов исследований рассчитаны на год, после будет проводиться вакцинация препаратом "Спутник V", с меньшей, чем для взрослых, дозировкой. Подростки во время вакцинации будут состоять под наблюдением врачей.

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