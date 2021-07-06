Автобусы «Волгабас» подтвердили свое производство на территории РФ
19:38 06.07.2021
Государственная информационная система промышленности (ГИСП) опубликовала официальное заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции автоконцерна «Волгабас» на территории Российской Федерации. Данный документ позволяет производителю принимать участие в торгах на получение государственных контрактов о поставке автобусов большого класса, работающих на газовом и дизельном топливе. Заключение №55295/20 от 01.07.2021 г. выдано на основании результатов экспертизы Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата» и действует в течение одного года.Подтверждать свое право на участие в госзакупках российским промышленникам необходимо ежегодно. Для получения статуса продукции, производимой в России, и получения права побороться за госзаказ компаниям необходимо пройти специальную оценку организации рабочего процесса изготовления изделия, а также процентного отношения зарубежных и отечественных комплектующих, набрав необходимое количество баллов, подтверждающих достаточный уровень локализации производства. Ранее официальный статус отечественного производителя с доступом к тендерным процедурам госзакупок был только у компаний КАМАЗ (автобусы марки НЕФАЗ) и «Группы ГАЗ».
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