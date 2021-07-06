0
0
85
НОВОСТИ

Автобусы «Волгабас» подтвердили свое производство на территории РФ

19:38 06.07.2021

Государственная информационная система промышленности (ГИСП) опубликовала официальное заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции автоконцерна «Волгабас» на территории Российской Федерации. Данный документ позволяет производителю принимать участие в торгах на получение государственных контрактов о поставке автобусов большого класса, работающих на газовом и дизельном топливе. Заключение №55295/20 от 01.07.2021 г. выдано на основании результатов экспертизы Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата» и действует в течение одного года.

Подтверждать свое право на участие в госзакупках российским промышленникам необходимо ежегодно. Для получения статуса продукции, производимой в России, и получения права побороться за госзаказ компаниям необходимо пройти специальную оценку организации рабочего процесса изготовления изделия, а также процентного отношения зарубежных и отечественных комплектующих, набрав необходимое количество баллов, подтверждающих достаточный уровень локализации производства. Ранее официальный статус отечественного производителя с доступом к тендерным процедурам госзакупок был только у компаний КАМАЗ (автобусы марки НЕФАЗ) и «Группы ГАЗ».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:45 06.07.2021
Пентагон заявил о выводе более чем на 90% войск из Афганистана
0
57
18:30 06.07.2021
Британские корабли продолжат ходить по "украинским водам", как Defender - МИД
0
56
10:20 06.07.2021
В Афганистане сообщили подробности ухода американцев с авиабазы в Баграме
0
155
15:12 05.07.2021
Патрульный самолет США провел разведывательный полет вблизи российских баз в Сирии
0
204
09:20 05.07.2021
Более 1 тыс. афганских военных после боев с талибами отступили в Таджикистан
0
228
12:32 02.07.2021
Военные США передали афганскому правительству авиабазу Баграм
0
447
19:40 01.07.2021
Военные перешли на удаленку
0
520
15:12 01.07.2021
Китай строит более 100 шахт для запуска баллистических ракет - WP
0
510
13:32 01.07.2021
Военные РФ следят за фрегатом Италии в Черном море
0
477
09:00 01.07.2021
НАТО не собирается покидать Черное море
0
477

Возврат к списку