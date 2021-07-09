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Михаил Мишустин, Герман Греф и Клаус Шваб обратились к участникам Cyber Polygon 2021

16:10 09.07.2021

Международный онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon 2021, организованный компанией по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола, начал свою работу. Его открыл Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, следом к участникам мероприятия обратились Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и основатель, Президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

Каждый из них в своей речи обрисовал существующие риски и темпы развития технологий. Особенно необходимых в свете глобальных изменений жизни людей, в условиях пандемии. Кибербезопасность была названа приоритетной дисциплиной, призванной помочь людям ощущать себя под защитой, быть уверенными в завтрашнем дне.

“В В РФ цифровая трансформация затронет 40% экономики до конца 2023 года, в соответствующую национальную программу войдут порядка 650 компаний. К концу того же года в электронный формат будут переведены все социально значимые государственные и муниципальные услуги”, - сказал в своей речи Михаил Мишустин.

Он считает, что в этом свете вопросы кибербезопасности выходят на первый план, так как действия злоумышленников в рамках многоступенчатых экосистем причиняют гражданам и клиентам огромный вред. Также он отметил увеличение кибератак за последние несколько лет, отметив их неутешительный рост в этом году.

“В первом квартале текущего года в ИТ-сфере совершено на 51,6% больше таких преступлений, чем год назад. Преступность в ИТ-отрасли в целом выросла на 33,7% процента. Чтобы обеспечить повышенную защиту, необходимо понимать соответствующие риски, грамотно выстраивать и внедрять стратегии кибербезопасности, нужно обмениваться опытом и лучшими практиками на международном уровне, а также предпринимать совместные шаги по поиску эффективных решений. Киберпреступность и хакерство — это глобальные угрозы, предотвратить которые можно лишь усилиями всего международного сообщества”, - добавил Михаил Мишустин.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, в свою очередь отметил: “Уже второй год подряд мы собираемся онлайн, чтобы обсудить возможности и вызовы, который ставит перед нами технологический прогресс. Кибербезопасность остается одной из самых важных тем на повестке дня мирового сообщества. Наш мир изменился, и мы адаптируемся к новой реальности. Экосистемы стали новой тенденцией для бизнеса и государств, они сейчас практически везде. Их устойчивость будет определять безопасность нашего будущего на многие годы вперед”.

Клаус Шваб, Президент всемирного экономического форума, считает, в сфере борьбы с киберпреступностью нужно переходить от защитных мер к наступательным:

“Один из уроков, которые мы извлекли из пандемии COVID-19, касается устойчивости, жизнестойкости. Мы должны не только защищаться от вируса, но и выработать способность противостоять вирусной атаке. Другими словами, только масок недостаточно — нужна вакцинация для выработки иммунитета в нашем организме. То же самое относится к кибератакам: в этой сфере мы также должны перейти от защитных мер к повышению общего иммунитета. Мы должны строить такие объекты ИТ-инфраструктуры, в которые изначально будут встроены цифровые антитела для самозащиты”.

Тренинг состоит из двух параллельных мероприятий: онлайн-конференции для широкой публики и практического блока для экспертов по кибербезопасности. Прямая трансляция Cyber Polygon 2021 проходит на официальном сайте мероприятия.

В Cyber Polygon 2021 также принимают участие: Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, Президент Mastercard Europe Марк Барнетт, заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин и другие представители глобальных организаций. В онлайн-конференции также примут участие прибывающие на МКС российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

Техническая часть мероприятия насчитывает 200 различных организаций. Крупные финансовые и технологические компании, представители государственных учреждений и правоохранительных органов, организации из телекоммуникационного, энергетического и многих других секторов отработают схемы действий при осуществлении таргетированной атаке на цепочку поставок в рамках корпоративной экосистемы.

Выступления специалистов и подробные обсуждение сценариев будут доступны в записи в день мероприятия.

В 2020 году онлайн-трансляцию Cyber Polygon посмотрели более пяти млн. человек из 57 стран мира. Мероприятие предоставило возможность представителям 120 120 крупнейших российских и международных организаций из 29 стран совершенствовать свои навыки. Специалистами были отработаны действия группы реагирования при таргетированной атаке, целью которой является кража конфиденциальных данных и нанесение ущерба репутации. Действия киберзлоумышленников были сымитированы командой компании BI.ZONE

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