Число жертв наводнения в ФРГ достигло 42 - АФП

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42. Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на полицию и спасательные службы.

Как заявил представитель правоохранительных органов, не менее 15 жертв приходится на район города Ойскирхен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Отмечается, что еще не все тела погибших удалось обнаружить.