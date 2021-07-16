Число жертв наводнения в ФРГ достигло 42 - АФП
17:12 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42. Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на полицию и спасательные службы.
Как заявил представитель правоохранительных органов, не менее 15 жертв приходится на район города Ойскирхен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Отмечается, что еще не все тела погибших удалось обнаружить.
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