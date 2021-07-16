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НОВОСТИ

Первое нежелательное СМИ появилось в России

17:03 16.07.2021

Организация Project Media, Inc. признана нежелательной на территории России.  «По результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект Медиа») (США). Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ. Медиа-ресурс проект СМИ ранее связывали с этой организацией. Главный редактор «Проекта», а также ряд журналистов внесены в список иноагентов.

«Нежелательность» фактически означает закрытие организации. Ей запрещается вести любую деятельность на территории РФ, а сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности. Также под запрет могут попасть репосты, ссылки и прочие упоминания нежелательного издания.

Стоит отметить, что журналисты получили статус «иноагентов», что не запрещает им работать по своей профессии, но, очевидно, не в нежелательном СМИ.

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