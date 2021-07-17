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НОВОСТИ

РФ начала импортировать медицинский кислород

16:00 17.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Россия начала импортировать медицинский кислород. Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, это необходимо для оптимизации логистики в южных и восточных регионах, а также чтобы исключить риски перебоев. Существующие производители внутри страны работают с предельной загрузкой, признал министр.

Первые 100 тонн закуплены у Казахстана, кроме того, партиями по 20 тонн поставляет кислород Финляндия, ведутся переговоры о наращивании закупок до 240 тонн в месяц. Прорабатывается вопрос импорта кислорода и из Китая.  Эхо Москвы

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