Женщинам с доходом выше прожиточного минимума РПЦ предложила запретить аборты по системе ОМС
20:00 22.07.2021 Источник: Эхо Москвы
РПЦ предложила запретить аборты по системе ОМС женщинам с доходом выше прожиточного минимума.
На сегодняшний день он составляет 11 653 рубля. Документ с предложением поэтапно вывести аборты из системы ОМС утвердил патриарх Кирилл. Документ также предлагает законодательно запретить медикам самим предлагать беременным аборт. Эхо Москвы
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