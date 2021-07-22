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Женщинам с доходом выше прожиточного минимума РПЦ предложила запретить аборты по системе ОМС

20:00 22.07.2021 Источник: Эхо Москвы

РПЦ предложила запретить аборты по системе ОМС женщинам с доходом выше прожиточного минимума.

На сегодняшний день он составляет 11 653 рубля. Документ с предложением поэтапно вывести аборты из системы ОМС утвердил патриарх Кирилл. Документ также предлагает законодательно запретить медикам самим предлагать беременным аборт.  Эхо Москвы

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