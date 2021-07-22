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НОВОСТИ

ВВС США нанесли серию ударов в Афганистане

21:20 22.07.2021 Источник: Интерфакс

Американские военные в течение этой недели нанесли несколько ударов с воздуха в Афганистане, чтобы поддержать афганские правительственные силы, ведущие бои против мятежников из движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

В частности, удары пришлись по провинции Кандагар, которая считается стратегически важной, пояснили собеседники агентства.

Associated Press отмечает, что факт нанесения авиаударов показывают, что "США намерены помогать афганским силам безопасности, ведущим бои против талибов. Эта помощь продлится, как минимум до завершения вывода сил США из Афганистана 31 августа".

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