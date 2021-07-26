Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Магаданской области
10:00 26.07.2021 Источник: Газета.Ru
Главный санитарный врач Магаданской области Светлана Корсунская подписала документ о введении в регионе обязательной вакцинации от COVID-19. Речь идет о необходимости прививаться отдельным категориям граждан, следует из постановления, размещенного на сайте управления Роспотребнадзора Колымы.
«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации», — уточняется в тексте документа.
За последние семь недель в регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Всплеск инфицирований наблюдается от 15 до 59 %.
Прививаться в обязательном порядке нужно будет работающим в сферах образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, услуг, транспорта, торговли, общепита, а также тех, кто проводит развлекательные, спортивные, досуговые мероприятия.
Также вакцинироваться надо будет работникам береговых рыбоперерабатывающих предприятий и занятым в отрасли ЖКХ. Газета.Ru
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