В Турции выявлено максимальное с 9 мая число заразившихся коронавирусом - 16 809
22:00 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство здравоохранения Турции сообщило в понедельник о 16 809 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 9 мая, когда был зафиксирован 15 191 инфицированный.
"За последние 24 часа проведено 224 198 тестов, выявлено 16 809 случаев [заражения]. Умерли 63 человека. Теперь общее число инфицированных превышает 5,514 млн", - отмечается в ежедневной сводке ведомства.
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