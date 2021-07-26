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В Турции выявлено максимальное с 9 мая число заразившихся коронавирусом - 16 809

22:00 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения Турции сообщило в понедельник о 16 809 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 9 мая, когда был зафиксирован 15 191 инфицированный.

"За последние 24 часа проведено 224 198 тестов, выявлено 16 809 случаев [заражения]. Умерли 63 человека. Теперь общее число инфицированных превышает 5,514 млн", - отмечается в ежедневной сводке ведомства.

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