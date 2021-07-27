Каждый четвертый россиянин хотел бы воспользоваться ипотекой от работодателя - опрос
10:32 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверть опрошенных россиян предпочла бы воспользоваться ипотекой, выданной работодателем на оформленную в залог квартиру. При этом более 40% уверены, что такое предложение может негативно сказаться на рабочем процессе, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"По итогам опроса, 25% респондентов хотели бы воспользоваться ипотекой от работодателя: "Если процент будет адекватный, то да". 44% опрошенных не интересно такое предложение: "Работодатель будет выкручивать руки с помощью жилья". 31% опрошенных затруднился с ответом: "Думаю, работодатели не захотят вкладываться в эту тему или процент по ипотеке будет гораздо выше банковского", - говорится в тексте исследования.
Сама возможность получения ипотеки от работодателя больше заинтересовала мужчин: готовность откликнуться на предложение высказали 27% против 23% среди женщин. Чаще молодых и более зрелых респондентов предложением интересовались россияне в возрасте от 35 до 44 лет.
"Чем выше уровень дохода, тем выше заинтересованность в ипотечных продуктах от компании: 14% среди россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. и 30% среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. в месяц", - выяснили исследователи.
Исследование проводилось 21-26 июля текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения страны.
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