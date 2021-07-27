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НОВОСТИ

Новое руководство столичного ХК «Динамо» сосредоточилось на спортивных достижениях

11:30 27.07.2021

В Нижегородской области проходят предсезонные тренировочные сборы Московского хоккейного клуба “Динамо”. Как сообщается в видео материалах, опубликованных на официальном сайте клуба, план сборов на сегодняшний день выполнен почти на семьдесят процентов.

Тренера клуба Александр Савченков, оценивая предварительные итоги, сказал: «Если брать по всему сбору, команда приятно удивила - приняла нагрузку. Команда все выполняет, никто не ноет. Все работают, и приятно, что все друг за друга переживают, поэтому могу сказать, что сбор пока проходит плодотворно. Была опаска, что могут не принять нагрузки, не выдержать их, но как я уже сказал, пока выдерживают».

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