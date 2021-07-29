Из-за ливне в Японии 64 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться - СМИ

08:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти центральной японской префектуры Фукуи рекомендовали 64 тыс. человек покинуть свои дома и переместиться в центры эвакуации из-за сильных дождей. Об этом сообщил в четверг телеканал Эн-эйч-кей.



Рекомендации в основном касаются горных районов. В одном из них из-за схода оползня заблокированными оказались 120 человек. В настоящее время к ним направлены отряды спасателей.



В Фукуи в четверг идут мощные ливни. Их интенсивность в отдельные моменты составляла 80-100 мм в час.



Из-за дождей на нескольких железнодорожных ветках приостановлено движение поездов. Сообщается о случаях отключения электроэнергии и затоплении дорог.



