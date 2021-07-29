Из-за ливне в Японии 64 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться - СМИ
08:25 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекомендации в основном касаются горных районов. В одном из них из-за схода оползня заблокированными оказались 120 человек. В настоящее время к ним направлены отряды спасателей.
В Фукуи в четверг идут мощные ливни. Их интенсивность в отдельные моменты составляла 80-100 мм в час.
Из-за дождей на нескольких железнодорожных ветках приостановлено движение поездов. Сообщается о случаях отключения электроэнергии и затоплении дорог.
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