Российские рапиристки завоевали золото Олимпийских игр в командном турнире
16:00 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские рапиристки победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золото Игр в Токио.
Сборную России на турнире представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. В третьем раунде при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге россиянка сумела продолжить выступление. В полуфинале Мартьянова заменила Загидуллину. Обратную замену на турнире делать не разрешается.
Бронзовые медали завоевали итальянские рапиристки, победившие в поединке за третье место сборную США (45:23).
Ранее Дериглазова стала серебряным призером Олимпиады в Токио в личном первенстве, уступив в финале американке Ли Кифер (13:15). Коробейникова завоевала бронзовую медаль, победив в поединке за третье место итальянку Аличе Вольпи (15:14).
Российские рапиристки завоевывали золотые медали в командном первенстве на Олимпийских играх в 2008 году в Пекине. Тогда чемпионками стали Светлана Бойко, Аида Шанаева, Виктория Никишина и Евгения Ламонова. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне российские рапиристки Дериглазова, Коробейникова, Шанаева и Камилла Гафурзянова стали серебряными призерами. На Играх 2016 года командный турнир рапиристок не проводился.
Сборная России, завоевавшая 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград, поднялась на четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Японии (15-4-5), вторыми идут китайцы (14-6-9), третьими - американцы (13-14-10). Олимпиада завершится 8 августа.
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