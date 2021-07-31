В небе над городом на западе Турции ночью можно было наблюдать падение метеорита - СМИ
10:20 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, это произошло в районе 01:54 мск и сопровождалось яркими вспышками.
В турецком сегменте социальных сетей пользователи активно делятся сделанными фотографиями и видеозаписями.
Информация о каких-либо последствиях не поступала.
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