В небе над городом на западе Турции ночью можно было наблюдать падение метеорита - СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Измира на западе Турции в ночь с пятницы на субботу могли наблюдать в небе над городом падение метеорита, пишет газета "Сабах".



По данным издания, это произошло в районе 01:54 мск и сопровождалось яркими вспышками.



В турецком сегменте социальных сетей пользователи активно делятся сделанными фотографиями и видеозаписями.



Информация о каких-либо последствиях не поступала.



