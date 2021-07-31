В 2022 году Белоруссия планирует использовать собственную вакцину ковида
20:20 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На сегодняшний день прототип вакцины создан, ее называют по-иному кандидатской вакциной. Теперь остается ее проверить на животных, пройти доклинические и клинические испытания. Надеемся, что в следующем году мы передадим [вакцину] уже для широкой вакцинации", - отметил Гусаков.
"Вопрос производства нашей вакцины прорабатывается министерством здравоохранения, но в принципе мы с этим заданием справились", - добавил глава НАН республики.
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