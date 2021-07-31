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В 2022 году Белоруссия планирует использовать собственную вакцину ковида

20:20 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прототип вакцины от коронавируса разработан в Белоруссии, в следующем году этот препарат планируют использовать для иммунизации населения. Об этом председатель президиума Национальной академии (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков заявил в субботу в эфире телеканала "Беларусь - 1".

"На сегодняшний день прототип вакцины создан, ее называют по-иному кандидатской вакциной. Теперь остается ее проверить на животных, пройти доклинические и клинические испытания. Надеемся, что в следующем году мы передадим [вакцину] уже для широкой вакцинации", - отметил Гусаков.

"Вопрос производства нашей вакцины прорабатывается министерством здравоохранения, но в принципе мы с этим заданием справились", - добавил глава НАН республики.

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