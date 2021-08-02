Из-за ливней и гроз в Амурской области объявлено штормовое предупреждение

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Амурский центр гидрометеорологической службы объявил штормовое предупреждение в Амурской области на 3-4 августа из-за прогнозируемых ливней и гроз, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.



"3-4 августа местами на территории Приамурья сохранятся очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. При грозах специалисты прогнозируют шквалистое усиление ветра", - говорится в сообщении.



Как уточнили в управлении, в регионе остается высокой вероятность очередного подтопления дорог, приусадебных участков и сельскохозяйственных земель.



