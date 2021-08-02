Из-за ливней и гроз в Амурской области объявлено штормовое предупреждение
08:10 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"3-4 августа местами на территории Приамурья сохранятся очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. При грозах специалисты прогнозируют шквалистое усиление ветра", - говорится в сообщении.
Как уточнили в управлении, в регионе остается высокой вероятность очередного подтопления дорог, приусадебных участков и сельскохозяйственных земель.
НОВОСТИ
- 09:10 02.08.2021
- До прояснения ситуации по делу Тимановской МОК не будет применять санкции к НОК Белоруссии
- 08:20 02.08.2021
- За I полугодие внутренний поток туристов в Москву восстановился на 90% - эксперты
- 08:15 02.08.2021
- В 2021 году планируется начать новую программу расселения аварийного жилья в РФ
- 08:05 02.08.2021
- До конца года планируется подать иск о водной блокаде Крыма со стороны Украины
- 19:45 01.08.2021
- Белорусская легкоатлетка хочет просить убежища в Австрии - СМИ
- 18:42 01.08.2021
- Представители ФРГ встречались 31 июля с афганскими талибами - СМИ
- 16:25 01.08.2021
- Pfizer и Moderna поднимают закупочные цены на вакцины для Европы - СМИ
- 16:05 01.08.2021
- Москва справилась с распространением штамма «Дельта» коронавируса – Собянин
- 14:44 01.08.2021
- Директор СВР высказался по поводу отравления Навального
- 14:12 01.08.2021
- Россия получила от Азербайджана ноту из-за высказываний Жириновского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать