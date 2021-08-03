В Ростовской области на почту теперь можно пойти только с ПЦР-тестом или другими антиковидными документами
15:48 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ростовской области ограничили посещение МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно- кассовых центров и отделений почты, сделав обязательным предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.
"Новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений. Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19", - говорится в сообщении.
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