В Минске начался суд над оппозиционерами Колесниковой и Знаком
12:10 04.08.2021 Источник: Интерфакс
Заседание проходит в закрытом режиме.
25 июня Генпрокуратура сообщила, что "направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, которым инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь".
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