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НОВОСТИ

В Минске начался суд над оппозиционерами Колесниковой и Знаком

12:10 04.08.2021 Источник: Интерфакс

Минский областной суд в среду приступил к слушанию уголовного дела в отношении членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака.

Заседание проходит в закрытом режиме.

25 июня Генпрокуратура сообщила, что "направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, которым инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь".

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