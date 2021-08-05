По данным за июнь МЭР видит признаки замедления восстановительного роста ВВП РФ
15:15 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития наблюдает признаки замедления восстановительного роста ВВП России. Министерство ожидает данных за июль текущего года для уточнения оценки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Те данные, которые мы сейчас получим по июлю, то, что мы сейчас, по крайней мере, видим по косвенным данным, говорит о том, что мы можем увидеть такое замедление восстановления уже очевидное. Поэтому давайте посмотрим на июльские данные, они, скорее, определят то, что мы увидим по году", - сказал Решетников.
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