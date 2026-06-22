За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбит 301 украинский БПЛА
09:00 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 301 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 21 июня текущего года до 07:00 мск 22 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — рассказали в Минобороны.
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