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Минимум 54 человека пострадали, еще 18 пропали при взрыве на заводе в Катаре — МВД

09:32 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 54 человека получили ранения, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Катара.

«Общее число пострадавших в результате аварии, произошедшей на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан, составляет 54 человека, в то же время поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности „Лехвия“ совместно с гражданской обороной проводит операцию по поиску 18 пропавших без вести людей», — говорится в заявлении МВД.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что жители нескольких районов Дохи в воскресенье вечером почувствовали странные толчки, похожие на землетрясение. В зданиях тряслись окна и двери. Позже МВД Катара сообщило о локальном взрыве в промышленной зоне Рас-Лаффан, где расположены основные мощности эмирата по производству сжиженного природного газа. Затем агентство Reuters со ссылкой на источник проинформировало, что инцидент произошел на газоперерабатывающем заводе Barzan в результате эксплуатационной ошибки.

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