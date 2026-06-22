Число пострадавших от нападения дебошира детей в лагере в Туве выросло до 14 — СК
10:20 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пострадавших от нападения мужчины в лагере «Орленок» в Туве детей выросло до 14. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по региону.
Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили в 13 пострадавших. Затем в министерстве образования региона отметили, что травмы получили двое детей.
«От умышленных действий подозреваемого пострадали 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в СК.
Мужчина, напавший на детей в лагере «Орленок» в Туве, наносил им удары палкой. Об этом ТАСС сообщили в СК по региону.
«По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний ранее не судимый житель города Кызыла, отдыхавший неподалеку, проник в находившийся на территории лагеря корпус, в котором находились воспитанники учреждения. Используя в качестве орудия палку, фигурант беспорядочно наносил удары несовершеннолетним, чем причинил им физический вред», — сообщили в СК.
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