0
0
133
НОВОСТИ

Более 80 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

09:20 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вылет и прилет 83 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Так, на вылет задерживаются 39 рейсов, в том числе по одному — в Батуми (Грузия), Абу-Даби (ОАЭ), Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Сургут, Магнитогорск, Ижевск, Архангельск, Нижний Новгород, Сыктывкар, Казань, Оренбург и Курган, по два — в Санкт-Петербург, Уфу и Екатеринбург. Три рейса задерживаются в Челябинск и Самару, десять — в Москву.

На прилет задержано еще 44 рейса, в том числе по одному из Барнаула, Оренбурга, Батуми, Минеральных Вод, Владикавказа, Ижевска, Магнитогорска, Сургута, Кемерова, Новокузнецка, Красноярска, Саратова, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Архангельска и Сыктывкара, по два — из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Тюмени и Челябинска. Три рейса задерживаются из Омска и Москвы, четыре — из Екатеринбурга, пять — из Самары.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 22.06.2026
Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Польши
0
0
10:00 22.06.2026
Семь землетрясений произошло у берегов Севастополя
0
29
09:32 22.06.2026
Минимум 54 человека пострадали, еще 18 пропали при взрыве на заводе в Катаре — МВД
0
112
09:05 22.06.2026
Для контроля хода переговоров США и Ирана будет создан специальный комитет
0
158
09:00 22.06.2026
За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбит 301 украинский БПЛА
0
161
21:05 21.06.2026
Делегация Ирана на переговорах в Швейцарии не собирается продолжать диалог, пока Трамп не извинится - СМИ
0
999
20:40 21.06.2026
Из-за угроз Трампа иранская делегация преждевременно покинула зал переговоров - СМИ
0
773
19:25 21.06.2026
Стороны переговоров США и Ирана в Швейцарии взяли паузу для консультаций
0
845
17:34 21.06.2026
Подача электроэнергии в Севастополе полностью восстановлена - энергетики
0
995
17:00 21.06.2026
Трамп направил в адрес Ирана новую партию угроз: по поводу Ливана и Ормузского пролива
0
1136

Возврат к списку