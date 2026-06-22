Более 80 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
09:20 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вылет и прилет 83 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Так, на вылет задерживаются 39 рейсов, в том числе по одному — в Батуми (Грузия), Абу-Даби (ОАЭ), Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Сургут, Магнитогорск, Ижевск, Архангельск, Нижний Новгород, Сыктывкар, Казань, Оренбург и Курган, по два — в Санкт-Петербург, Уфу и Екатеринбург. Три рейса задерживаются в Челябинск и Самару, десять — в Москву.
На прилет задержано еще 44 рейса, в том числе по одному из Барнаула, Оренбурга, Батуми, Минеральных Вод, Владикавказа, Ижевска, Магнитогорска, Сургута, Кемерова, Новокузнецка, Красноярска, Саратова, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Архангельска и Сыктывкара, по два — из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Тюмени и Челябинска. Три рейса задерживаются из Омска и Москвы, четыре — из Екатеринбурга, пять — из Самары.
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