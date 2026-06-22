0
0
158
НОВОСТИ

Для контроля хода переговоров США и Ирана будет создан специальный комитет

09:05 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — участницы четырехсторонних консультаций в швейцарском Бюргенштоке согласовали создание специального комитета для контроля хода переговоров, предполагается, что главы делегаций будут регулярно отчитываться перед ним.

«Опираясь на меморандум о взаимопонимании, стороны договорились о создании комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества. Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров с целью обеспечения эффективного исполнения меморандума и решения других вопросов», — говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 22.06.2026
Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Польши
0
0
10:00 22.06.2026
Семь землетрясений произошло у берегов Севастополя
0
29
09:32 22.06.2026
Минимум 54 человека пострадали, еще 18 пропали при взрыве на заводе в Катаре — МВД
0
112
09:20 22.06.2026
Более 80 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
0
133
09:00 22.06.2026
За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбит 301 украинский БПЛА
0
161
21:05 21.06.2026
Делегация Ирана на переговорах в Швейцарии не собирается продолжать диалог, пока Трамп не извинится - СМИ
0
999
20:40 21.06.2026
Из-за угроз Трампа иранская делегация преждевременно покинула зал переговоров - СМИ
0
773
19:25 21.06.2026
Стороны переговоров США и Ирана в Швейцарии взяли паузу для консультаций
0
845
17:34 21.06.2026
Подача электроэнергии в Севастополе полностью восстановлена - энергетики
0
995
17:00 21.06.2026
Трамп направил в адрес Ирана новую партию угроз: по поводу Ливана и Ормузского пролива
0
1136

Возврат к списку