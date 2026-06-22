Для контроля хода переговоров США и Ирана будет создан специальный комитет
09:05 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны — участницы четырехсторонних консультаций в швейцарском Бюргенштоке согласовали создание специального комитета для контроля хода переговоров, предполагается, что главы делегаций будут регулярно отчитываться перед ним.
«Опираясь на меморандум о взаимопонимании, стороны договорились о создании комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества. Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров с целью обеспечения эффективного исполнения меморандума и решения других вопросов», — говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана.
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