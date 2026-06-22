10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь землетрясений произошло у берегов Севастополя, два из которых были ощутимыми и сопровождались афтершоками. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня утром в Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками: в 06:14 [мск] — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 км), в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 км от города)», — написал он.