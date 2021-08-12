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Переписка МИДа Литвы с посольствами страны похищена хакерами - портал

14:30 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хакеры предприняли кибератаку против Министерства иностранных дел Литвы и похитили переписку ведомства с посольствами балтийской республики за рубежом и посольствами других стран в Литве. Об этом в четверг сообщил портал "Делфи".

МИД не отрицает факт кибернетического вмешательства в работу своих электронных ресурсов, но не подтверждает информацию о похищении документов. "Министерство зафиксировало попытку кибернетическо-информационной атаки, о чем поставлены в известность ответственные инстанции. Ведется расследование", - отмечается в сообщении МИД.

Ведомство заявило также об усилении кибератак. "Обращаем внимание на активизацию информационных и информационно-кибернетических атак, целью которых является дискредитация литовского государства и его политики", - отметил МИД.

В социальных сетях появились предложения приобрести конфиденциальные документы литовского министерства. Речь, согласно СМИ, идет якобы о 500 тыс. писем.

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