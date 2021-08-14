В Кабуле не паники, сохраняется относительно спокойная обстановка - очевидец
20:20 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Пока какой-либо массовой паники или бегства людей не наблюдается, - сказал он. - Да, некоторая нервозность есть, но это вполне понятно. Серьезно усилена охрана правительственных кварталов и районов вокруг иностранных дипмиссий. Местами возводятся бетонные заграждения и высокие заборы, в том числе у домов местных генералов и чиновников, на подъездах к этим районам ведется тщательный досмотр транспорта".
В городе были перебои с электричеством, однако пока они не происходят постоянно и, скорее всего, не связаны с наступлением "Талибан", рассказал собеседник агентства. "Нет никакого дефицита с продуктами питания, все необходимое можно купить в магазинах, но без излишеств и деликатесов, - отметил он. - С полок уже начали исчезать завезенные скоропортящиеся товары, поскольку талибы взяли под контроль практически все прежние пути снабжения, связывавшие столицу с соседними государствами. Но долгоиграющие импортные продукты купить еще можно".
НОВОСТИ
- 20:10 14.08.2021
- Чешские дипломаты покидают Афганистан
- 20:00 14.08.2021
- В районе аэропорта Кандагара ВВС США атаковали формирования талибов
- 19:50 14.08.2021
- На востоке Китая сильная волна смыла в море группу местных жителей, погибли 10 человек
- 19:40 14.08.2021
- Смерчи, оползни, подъемы рек могут быть вызваны цунами в Краснодарском крае - МЧС
- 18:30 14.08.2021
- На создание пожарных частей Забайкалью необходимо более 3 млрд рублей - губернатор
- 18:20 14.08.2021
- К месту крушения Бе-200 Минобороны РФ направлен самолет ВВС Турции
- 17:40 14.08.2021
- Доверенными лицами справороссов на выборах в Госдуму стали Охлобыстин и Дружинина
- 17:30 14.08.2021
- Обстоятельства крушения самолета Бе-200 выясняет посольство РФ в Турции
- 16:45 14.08.2021
- В случае победы афганских талибов Индию опасается активизации террористов на ее территории
- 16:30 14.08.2021
- Из-за диверсии один из районов Багдада остался полностью без водоснабжения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать