0
0
0
НОВОСТИ

В Кабуле не паники, сохраняется относительно спокойная обстановка - очевидец

20:20 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Относительно спокойная обстановка наблюдается в последние дни в столице Афганистана, несмотря на активное наступление формирований радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и их продвижение в сторону Кабула. Об этом рассказал ТАСС проживающий в городе один из выходцев из стран СНГ, пожелавший не называть своего имени.

"Пока какой-либо массовой паники или бегства людей не наблюдается, - сказал он. - Да, некоторая нервозность есть, но это вполне понятно. Серьезно усилена охрана правительственных кварталов и районов вокруг иностранных дипмиссий. Местами возводятся бетонные заграждения и высокие заборы, в том числе у домов местных генералов и чиновников, на подъездах к этим районам ведется тщательный досмотр транспорта".

В городе были перебои с электричеством, однако пока они не происходят постоянно и, скорее всего, не связаны с наступлением "Талибан", рассказал собеседник агентства. "Нет никакого дефицита с продуктами питания, все необходимое можно купить в магазинах, но без излишеств и деликатесов, - отметил он. - С полок уже начали исчезать завезенные скоропортящиеся товары, поскольку талибы взяли под контроль практически все прежние пути снабжения, связывавшие столицу с соседними государствами. Но долгоиграющие импортные продукты купить еще можно".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 14.08.2021
Чешские дипломаты покидают Афганистан
0
92
20:00 14.08.2021
В районе аэропорта Кандагара ВВС США атаковали формирования талибов
0
111
19:50 14.08.2021
На востоке Китая сильная волна смыла в море группу местных жителей, погибли 10 человек
0
120
19:40 14.08.2021
Смерчи, оползни, подъемы рек могут быть вызваны цунами в Краснодарском крае - МЧС
0
129
18:30 14.08.2021
На создание пожарных частей Забайкалью необходимо более 3 млрд рублей - губернатор
0
192
18:20 14.08.2021
К месту крушения Бе-200 Минобороны РФ направлен самолет ВВС Турции
0
235
17:40 14.08.2021
Доверенными лицами справороссов на выборах в Госдуму стали Охлобыстин и Дружинина
0
310
17:30 14.08.2021
Обстоятельства крушения самолета Бе-200 выясняет посольство РФ в Турции
0
340
16:45 14.08.2021
В случае победы афганских талибов Индию опасается активизации террористов на ее территории
0
360
16:30 14.08.2021
Из-за диверсии один из районов Багдада остался полностью без водоснабжения
0
347

Возврат к списку