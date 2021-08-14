В Кабуле не паники, сохраняется относительно спокойная обстановка - очевидец

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Относительно спокойная обстановка наблюдается в последние дни в столице Афганистана, несмотря на активное наступление формирований радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и их продвижение в сторону Кабула. Об этом рассказал ТАСС проживающий в городе один из выходцев из стран СНГ, пожелавший не называть своего имени.



"Пока какой-либо массовой паники или бегства людей не наблюдается, - сказал он. - Да, некоторая нервозность есть, но это вполне понятно. Серьезно усилена охрана правительственных кварталов и районов вокруг иностранных дипмиссий. Местами возводятся бетонные заграждения и высокие заборы, в том числе у домов местных генералов и чиновников, на подъездах к этим районам ведется тщательный досмотр транспорта".



В городе были перебои с электричеством, однако пока они не происходят постоянно и, скорее всего, не связаны с наступлением "Талибан", рассказал собеседник агентства. "Нет никакого дефицита с продуктами питания, все необходимое можно купить в магазинах, но без излишеств и деликатесов, - отметил он. - С полок уже начали исчезать завезенные скоропортящиеся товары, поскольку талибы взяли под контроль практически все прежние пути снабжения, связывавшие столицу с соседними государствами. Но долгоиграющие импортные продукты купить еще можно".



